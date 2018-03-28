Катя Гордон рассказала о трудных родах и объяснила, почему она против абортов

Катя Гордон опубликовала запись, на которой показала своего младшего сына Серафима. По словам женщины, она не боится показывать лицо маленького ребенка, а также сглазов и колдовства.

Журналистка поделилась с подписчиками, что рождение ее второго ребенка прошло трудно. Схватки у нее начались прямо на улице, когда она гуляла. Женщина села в машину и добралась до роддома. Там выяснилось, что ее артерия опоясала плод, из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство во время родов. 37-летняя Гордон признается, что врачам пришлось буквально спасать ее и Серафима. После тяжелых испытаний при рождении, юрист не боится никаких других проблем. В особенности это касается сглазов, колдовства, а также смерти и возрождения. Так Гордон объяснила то, что спокойно выкладывает фотографии маленького сына в Интернет, хотя считается, что это приведет к неприятностям. Также женщина рассказала, что думает по поводу абортов. Ее ответ однозначен – в любой ситуации надо рожать ребенка, а уже потом думать о последствиях.

Подписчики единогласно заявили, что младший сын очень милый и красивый ребенок. Однако некоторые не согласны с бесстрашной матерью, и все равно считают, что фотографии младенцев – это личное.