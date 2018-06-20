"Лариса много врет": Роза Сябитова обиделась на Гузееву

Самая известная сваха России и по совместительству телеведущая Роза Сябитова прокомментировала слова Ларисы Гузеевой. «Лариса много врет на камеру», - заявила Сябитова.

Сегодня, 20 июля, стало известно о продолжении конфликта между звездными ведущими телешоу «Давай поженимся». На этот раз решилась высказаться самая известная сваха России роза Сябитова.

Как заявила ведущая, ее коллегу Ларису Гузееву есть в чем обвинить, а именно – во лжи. Сябитова рассказывает, что они с Гузеевой живут недалеко друг от друга и довольно часто наведываются «по-соседски», хотя ранее ее коллега утверждала, будто бы совсем не пересекается с другими ведущими телепрограммы.

Интересно, что Роза Сябитова также опровергла заявления Гузеевой по поводу хозяйственности в доме. Так, по словам Розы, ее коллега после работы только и делает, что готовит пироги и варит борщи для семьи при том, что лично слышала во время разговора слова Ларисы Гузеевой: «Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!»

«Лариса много врет на камеру», - заключила самая популярная сваха России.

Заметим, что Роза Сябитова никогда не отрицала, что много зарабатывает и может позволить себе хорошо жить при том, что государство выплачивает ей маленькую пенсию. Однако на этот раз женщина была задета: «Хотя, думаю, я беднее и её, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы».