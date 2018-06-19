Американский рэпер Wiz Khalifa призвал мужчин не кусать бананы

По мнению исполнителя, такой поступок уличает в человеке представителя нетрадиционной ориентации. Об этом он рассказал во время интервью изданию The Independent.

Wiz Khalifa считает, что гетеросексуальным мужчинам не стоит кусать бананы перед другими людьми. Американский рэпер призвал читателей, находясь в публичном месте, ломать пищевой продукт на куски. И лишь затем отправлять в рот. В таком случае можно избежать нежелательных подозрений в гомосексуализме.

Пользователи Twitter не прониклись советом Wiz Khalifa. Большинство из них считают поедание бананов недостаточным поводом для признания человека геем. Некоторые с трудом приняли тот факт, что популярный рэпер настолько уязвим для мнения окружающих.