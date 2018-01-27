Девушка Бонда Роббин Янг созналась в интимных отношениях с "12 русскими шпионами"

По словам бывшей модели Playboy, она занималась виртуальным сексом с хакером Guccifer 2.0. По данным спецслужб, под этим ником скрывались разведчики из России.

Роббин Янг созналась изданию The Sun, что познакомилась пользователем в Twitter и приняла его за румына. Между ними завязался своеобразный интернет-роман. По словам девушки Джеймса Бонда из фильма "Только для твоих глаз", Guccifer 2.0 оказался весьма галантным собеседником. Он делал множество комплиментов. По словам 62-летней модели, раньше ей ни с кем не было так приятно переписываться.

Экс-модель утверждает, что со временем влюбилась во внимательного и веселого пользователя. Речь дошла до бесед на тему секса и интимных фотографий. Роббин Янг присылала Guccifer 2.0 снимки голой груди и собственную поэзию об оральных утехах. В ответ на это собеседник пожаловался, что мысли о прекрасном авторе мешают ему сосредоточиться на работе. Но потом внезапно пропал, оставив влюбленную женщину опустошенной.

Роббин Янг оказалась шокирована обнародованной информацией о "русских хакерах", которые вмешивались в выборы президента США. Она допускает, что общалась с 12 российскими хакерами. В то же время актриса подчеркнула: политическая позиция Guccifer 2.0 была нейтральной. Он не пытался склонить Роббин Янг на сторону какого-то кандидата.