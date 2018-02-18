17-летняя дочь Джуда Лоу поразила образом на модной вечеринке в Лондоне

17-летняя девушка уверенно выходит из тени звёздных родителей и прокладывает собственный путь в мире моды.

Айрис, дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, близка к тому, что начать покорять обложки мировых глянцев. В свои 17 лет девушка не только посещает вечеринки, организованные модными брендами, но и заявляется на них, привлекая внимание всех папарацци с камерами. Так, на очередной модной вечеринке в Лондоне 17-летняя Айрис Лоу поразила образом в коротком спортивном топе Nike, чёрных брюках и чёрных неопрятных ботинках.

Девушка следовала стилю 90-х, которым и была посвящена вечеринка. Свой образ она подчеркнула неярким макияжем, который идеально сочетался с её короткими волосами. Имя Айрис Лоу впервые появилось в заголовках прессы, когда девушке было 2 года. Тогда она съела таблетку экстази, которую нашла на полу в клубе. С тех пор журналисты пророчат ей всемирную славу, и Айрис оправдывает ожидания.