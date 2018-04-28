Министр Украины оценил фигуру Марии Максаковой

Мария Максакова поставила ненавистников на место, записав видео с игры в теннис. Украинский министр, с которым она играла, особо отметил физические данные оперной дивы.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что оперная дива Мария Максакова сыграла в теннис с бывшим министром культуры Украины Михаилом Кулиняком. Примечательно, что Максакова была одета в короткую голубую юбку, чем вызвала волну радости своих поклонников.

Все дело в том, что в последнее время оперную певицу то и дело обвиняли в том, что она забросила свой внешний вид, набрав лишние килограммы. Но сегодня она шокировала всех своих ненавистников потрясающей физической формой и красотой открытых ног. Даже экс-министр не мог не обратить на это внимание.

«Мария находится в замечательной форме», — заявил Кулиняк.

Напомним, что некоторое время назад в сети Instagram появилась фотография, на которой была изображена Мария Максакова в компании украинского исполнителя Александра Тищенко. Ходили слухи, что у них роман, поскольку их часто замечали вдвоем.