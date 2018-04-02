Катя Жужа посмеялась над собственными жировыми складками

По словам Кати Жужи, она «не до конца похудела».

Звезда «Дома-2» показала фото, где указывала пальцем на крупную жировую складку на животе. Судя по выражению лица Кати Жужи, это её частично шокировало. Однако поклонники начали успокаивать знаменитость, отмечая, что «девушки с формами» сейчас популярны. В настоящее время среди звёзд ведётся активная пропаганда борьбы с анорексией.

Пользователи Сети нередко критикуют артистов именно за излишнюю худобу. Также Катю Жужу похвалили за отсутствие фотошопа. По словам подписчиков, лучше посмеяться над собственным жиром, чем не слишком умело ретушировать его в редакторе. Некоторые поклонницы отметили, что у них также – несмотря на попытки сбросить вес, пара складок всё равно находится.