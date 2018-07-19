Юный американец лишился чувств в объятих Криса Брауна

Парень не выдержал наплыва положительных эмоций, оказавшись так близко к любимому певцу. Исполнитель показал этот момент на своей странице в Instagram.

Крис Браун опубликовал фрагмент записи одного из своих концертов. Во время выступления он позволил подняться на сцену маленькому американцу лет 10 из числа зрителей. Певец спел практически впритык к своему юному поклоннику и показал несколько своих фирменных движений. После этого он дал малышу "пять" ладонью и приобнял одной рукой, указывая свободной в зал.

Находясь в объятиях своего кумира, мальчик неожиданно лишился чувств. Крис Браун успел подхватить его на руки и с улыбкой передал сотрудникам своей команды. Это произошло так обыденно, будто музыкант регулярно сталкивается с подобной реакцией фанатов. В описании к видео он признался своим фанатам в любви и заявил, что на секунду испугался за здоровье парня. Крис Браун назвал мальчика "легендарным".



