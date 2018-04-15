Агутин показал своих красавиц-дочерей

Известный музыкант Леонид Агутин по случаю 50-тилетия снялся в фотосессии с двумя дочерями и рассказал о тайных переживаниях по поводу своих девочек.

Сегодня, стало известно о том, что в Сети появились совместные фотографии известного российского артиста Леонида Агутина и двух его дочерей. Эта фотосъемка состоялась по случаю дня рождения музыканта, который не так давно отпраздновал свое 50-тилетие.

Поклонники Агутина не смогли сдержать восторженных возгласов в комментариях под фотографиями. В частности, их поразила необычайная красота наследниц Агутина.

«Какие красотки», «Вот это повезло с такими дочерями», «Уже замуж пора выдавай! Леня, смотри!», — делились комментариями пользователи Интернета.

Что касается непосредственно девушек, старшей дочери артиста Полине 22 года. Она является общим ребенком Агутина и его бывшей гражданской жены Марии Воробьевой. А вот младшая Елизавета родилась три года спустя в браке с Анжеликой Варум.

Интересно, что девушки познакомились несколько лет назад. Неудивительно, что Леонид Агутин сильно переживал по этому поводу. Ведь он, как сам признался в интервью журналистам, боялся, что его девочки не найдут общего языка, так как у них совершенно разный характер.

«Я улыбался как дурак от такого счастья. Просто сидел и смотрел на них», - признался музыкант, когда его опасения не подтвердились.

Напомним, что впервые Леонид Агутин стал известен по всей стране в 1992 году благодаря хиту «Босоногий мальчик», который занял первое место на фестивале в Ялте того же года. Уже первый музыкальный альбом Агутина произвёл настоящий фурор, поскольку такие песни, как «Хоп хей, ла ла лэй» и «Голос высокой травы» звучали, без преувеличения, из каждого утюга.