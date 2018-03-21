"Самая бездарная певица всех времен": Андрей Разин рассказал о своем отношении к Бузовой

Создатель группы "Ласковый май" поделился, что сам в начале карьеры не имел развитого голоса, однако в 1989 году на одном престижном музыкальном хит-параде его признали лучшим продюсером-певцом СССР.

Известный 54-летний российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал о своем отношении к не менее популярной в современном мире шоу-бизнеса певице и телеведущей Ольге Бузовой. К слову, свое мнение он выразил четко и внятно сразу одной простой фразой: "Самая бездарная певица всех времен и народов".

Известно, что певица имеет чуть ли не армию поклонников. Многие из них понимают, что она не является обладательницей шикарных вокальных данных, однако ценят ее за большой труд, который она ежедневно прилагает для развития своей карьеры. Тем не менее, не все считают, что этого достаточно, чтобы объявить себя певицей. Такого же мнения придерживается и Разин. По его словам, не существует творчества хуже, чем у Ольги Бузовой, и с ними согласились ее хейтеры, количество которых также достаточное.