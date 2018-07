Это провал: Бузова показала 3 попытки снять красивое постановочное видео

Сегодня точно не день красивых видео 🤣🤪Я хотела необычную фотографию в бассейне и в платье...но пошёл дождь 🤦🏻‍♀️ Сегодня не мой день 🤦🏻‍♀️😂 в этом видео - я 🤪 и моя реальность 😂😂😂 но фото, кстати, есть красивые, скоро покажу 👸🏻😘😘😘

