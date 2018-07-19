Это провал: Бузова показала 3 попытки снять красивое постановочное видео

Певица решила быть честной со своими поклонниками. В своем Instagram Ольга Бузова разместила сразу несколько забавных роликов, на которых нет наигранности и «масок».

Звезда шоу «Дом-2» часто публикует в своем Instagram ролики, на которых она идет вдоль пляжа или по улицам иностранных городов. На кадры Бузова накладывает музыку и получается мини-клип. Оказалось, что снимать подобные виде не так уж и просто.

Бузова показала 3 попытки снять красивые ролики. У певицы не получилось вновь записать постановочную «прогулку», также не вышло сделать соблазнительное фото из бассейна. Сначала Бузовой помешал горячий песок, по которому ей было сложно идти. Затем, причиной провального ролика стала ледяная вода, к чему певица тоже не была готова.

И, наконец, третья попытка сделать фото в бассейне была испорчена дождем. Бузова прямо в платье окунулась в воду, а затем хотела сфотографироваться, руками держась за стенки бассейна. Однако, начался дождь, а удерживаться на скользком кафеле было сложно. Пользователи отметили, что все попытки Бузовой были «провалом». Однако, певицу похвалили за честность и многие даже заявили, что девушке стоит почаще показывать себя настоящую.