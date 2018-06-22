Лолита намерена вывезти дочь из Украины

Лолита наконец-то сможет чаще видеться с дочерью. Правда, для этого Еве придется покинуть родную Украину.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что 18-летняя дочь известной российской певицы Лолиты Милявской переедет из Украины в Польшу, чтобы чаще видеться с матерью. Об этом радостном событии сообщила сама артистка в одном из недавних интервью.

Напомним, что в этом году дочь Лолиты Ева закончила учебное заведение в столице Украины. К сожалению, звездной маме не удалось присутствовать на выпускном вечере из-за запрета на въезд в страну.

По словам Милявской, Ева собирается поступить на филологический факультет в один из польских университетов. Сначала девушка будет обучаться в его филиале в родном Киеве, а лишь годом позже начнет самостоятельную жизнь и переедет в Варшаву. Лолита считает, что это очень важно для становления Евы как личности.

Примечательно, что уже сейчас заботливая мать не спешит отпускать на отдых Еву, поскольку считает, что ей необходимо заниматься с репетиторами.

«Пусть поработает сейчас, зато потом кусок хлеба будет в руках», — комментирует Лолита Милявская.

Стоит отметить, что по официальным документам Ева является общей дочерью Лолиты Милявской и Александра Цекало. У шоумена есть еще трое детей от сестры певицы Веры Брежневой – Галины.