"Смешная штука": 155-килограммовая модель Тесс Холлидей похвасталась гибкостью
Самая тяжелая представительница своей профессии показала чудеса пластики ради ребенка и татуировки. Такая запись появилась на её странице в Instagram.
По словам Тесс Холлидей, она пришла домой после утомительной работы и решила принять ванную в своей квартире в Калифорнии. Её двухлетний сын Боуи пожелал присоединиться к 155-килограммовой маме и закатил истерику по этому поводу. Ситуация осложнилась татуировкой на ноге, которую пока нельзя мочить. В итоге модель изловчилась и похвасталась физическими возможностями своего тела.
На фотографии Тесс Холлидей изловчилась и отвела правую ногу в сторону, упершись пальцами в навесную мыльницу. Таким образом она освободила достаточно пространства в довольно маленькой ванной, чтобы малышу было где порезвиться. И сохранила татуировку от влаги. Модель обратила внимание на свою гибкость, которой совершенно не мешает чрезмерная полнота. Она в очередной раз заявила о гордости за свое тело. А напоследок назвала "смешной шуткой" всю жизнь и материнство, в частности.
Стоит отметить, что Тесс Холлидей купалась вместе с уже немаленьким сыном абсолютно голой. Некоторые пользователи социальной сети осудили столь фривольные и бесстыдные отношения с ребенком.
When you have meetings & filming at your house all day, & decide to take a nice, relaxing bath before the chaos starts... but then your toddler sees you trying to sneak into the bathroom & screams until you let him take a bath with you. Normally it wouldn’t be an issue, but I have a tattoo on my leg that can’t get wet- but hey, I might be fat, but I’m flexible AF. 😈😛(Also he screamed for 5 mins after this was taken because I wouldn’t let him play with the razor you see him grabbing 🤷🏻♀️) This photo isn’t “flattering”, but I don’t care. I’m proud of my body, & what it’s capable of & how funny & ridiculous my life/motherhood is. ✌🏻 #thisismotherhood #effyourbeautystandards