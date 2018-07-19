"Смешная штука": 155-килограммовая модель Тесс Холлидей похвасталась гибкостью

Самая тяжелая представительница своей профессии показала чудеса пластики ради ребенка и татуировки. Такая запись появилась на её странице в Instagram.

По словам Тесс Холлидей, она пришла домой после утомительной работы и решила принять ванную в своей квартире в Калифорнии. Её двухлетний сын Боуи пожелал присоединиться к 155-килограммовой маме и закатил истерику по этому поводу. Ситуация осложнилась татуировкой на ноге, которую пока нельзя мочить. В итоге модель изловчилась и похвасталась физическими возможностями своего тела.

На фотографии Тесс Холлидей изловчилась и отвела правую ногу в сторону, упершись пальцами в навесную мыльницу. Таким образом она освободила достаточно пространства в довольно маленькой ванной, чтобы малышу было где порезвиться. И сохранила татуировку от влаги. Модель обратила внимание на свою гибкость, которой совершенно не мешает чрезмерная полнота. Она в очередной раз заявила о гордости за свое тело. А напоследок назвала "смешной шуткой" всю жизнь и материнство, в частности.

Стоит отметить, что Тесс Холлидей купалась вместе с уже немаленьким сыном абсолютно голой. Некоторые пользователи социальной сети осудили столь фривольные и бесстыдные отношения с ребенком.



