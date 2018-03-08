Блондинка из «Универа» хочет в очередной раз поступить в реальный университет

Анна Хилькевич, известная по ситкому «Универ», попросила фанатов пожелать ей удачи в получении уже третьего высшего образования.

Фанаты удивились, для чего актрисе нужно снова учиться. Несмотря на свой образ сериальной блондинки, Анна Хилькевич – образованный человек. Она является выпускницей Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, а также Высшего театрального училища имени Щукина. Актрисе не удалось закончить только Щепкинское училище, поскольку именно в то время проходили съёмки «Универа», а одновременно участвовать в сериале и ходить на лекции не разрешали.

Куда именно Анна Хилькевич в очередной раз хочет пойти, она не уточнила. Актриса только подчеркнула, три образования лишними не будут, показав, однако, не реальное фото себя, как студентки, а кадр из «Универа». Некоторые поклонники похвалили актрису, отметив, что саморазвитие всегда полезно.