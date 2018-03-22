«Надоевшая эротика»: поклонники Анастасии Волочковой раскритиковали её откровенные фото

Поклонники хвалили звезду за то, что она стала скромнее и вела себя прилично. Однако это длилось недолго и стоило балерине покинуть родные края, как «свобода» за границей ударила в голову.

Очередная порция обнажённых фотографий ожидала преданных фанатов Волочковой. Люди удивлены тем, как звезда пытается привлечь к себе внимание. Они отмечают, что привлекательная девушка не должна так вызывающе себя вести.

Кто следит за Instagram-аккаунтом эпатажной балерины, уже знает о том, что она считается с мнением людей и подписчиков в исключительных случаях. «Когда вы прилетели, а багаж нет», - именно так подписала свою последнюю публикацию звезда. Удивительным считают то, куда же всё-таки делись вещи Волочковой и брала ли она их вообще.