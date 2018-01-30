Режиссёр «Проклятия Монахини» рассказал о собственном паранормальном опыте

По словам режиссёра Корина Харди, съёмки фильма ужасов не обошлись без странных случаев.

«Проклятие Монахини» является спин-оффом «Заклятия». Истории о призраках, описанные в последнем, были взяты из реальных свидетельств очевидцев. Новый фильм не обошёлся без собственных вполне реальных страхов. Паранормальный опыт испытал сам Корин Харди, когда проходил съёмки в крепости в Трансильвании. Там был участок, называемый «Коридором крестов». Корин Харди рассказал, что когда зашёл в рабочую комнату, где контролировали съёмку эпизода на этом участке, то увидел там двух парней, сидящих в отдалении. Режиссёр предположил, что они были из звукового отдела.

Однако буквально за полчаса, пока Корин Харди наблюдал за съёмками сцены, они исчезли, словно были призраками. Просто уйти парни не могли, поскольку имелся только один выход, который все видели, и их там не заметили. Режиссёр порекомендовал всем, кто хочет встретиться с потусторонними силами, просто начать снимать фильм ужасов, связанный с мистикой. Тогда духи обязательно придут понаблюдать за процессом, как и в его случае.