Звезда "Сватов" рассказала о тяжелой депрессии после жестокого убийства мамы

После трагедии в 1987 году Маргарита Шубина была готова "сдаться в психодом". От непоправимой травмы её спасла работа и коллега Олег Меньшиков.

Этим страшным эпизодом из своей жизни актриса поделилась во время программы "Судьба человека". По словам знаменитости, на тот момент ей исполнился 21 год. Она не знает всех обстоятельств жестокого убийства. Маму обнаружила с тяжелыми ранениями в ванной. По словам медиков, женщина потеряла около двух литров крови в результате внутреннего кровотечения.

В "скорой помощи" Воля Шубина сказала дочери последнюю фразу своей жизни: "Что происходит". Несмотря на то, что пациентка дышала и пыталась двигаться, в больнице её спасти не сумели. Врач пожалела уставшую 21-летнюю родственницу погибшей и отправила домой, приказав вернуться на следующий день с бутылкой минералки.

После смерти матери Маргарита Шубина впала в тяжелую депрессию. Она не могла пересилить себя и войти в ту самую ванную. Даже находиться в квартире ей было непросто - не хотелось идти домой после очередного спектакля. Эмоции актриса изливала в "черных стихах", посвященных умершей маме. В милиции отказались возбуждать уголовное дело. Ища поддержки с какой бы то ни было стороны. Маргарита Шубина завязала роман с 30-летним Олегом Меньшиковым. Тогда он уже получил известность благодаря "Покровским воротам".

Как рассказала артистка, эти отношения продлились недолго. В них не было большой любви. Со временем Олег Меньшов глубже погрузился в работу. Однако Маргарита Шубина не сожалеет об этом романе. Вскоре она вышла замуж за однокурсника, который ушел в бизнес. В браке родились два мальчика - Максим и Серафим. Семья стала больше после знакомства актрисы с отцом, которого не видела около 30 лет. Звезда "Сватов" узнала, что мужчина был строил спортивную карьеру фехтовальщика и не решился заводить семью из-за постоянных разъездов по СССР. Маргарита Шубина поняла отца и позволила ему общаться с внуками.