«Оплошала»: Виктория Боня разочаровала поклонников своей неудачной фотографией для обложки журнала

Виктория Боня неустанно радует своих поклонников красивыми снимками. Звезда уделяет очень много времени своей внешности, саморазвитию, а также не забывает и о «простых смертных», всячески интересуясь жизнью фанатов.

На этот раз в Сети обратили внимание на то, что новая фотография совсем никуда не годится, но Виктория всё же утвердила снимок для обложки журнала. Соцсети ломятся от избытка комментариев: кто-то критикует отсутствие вкуса у фотомодели, другие поддерживают Викторию и не унывать. «Оплошала, но ничего страшного! Бывает!» - пишет одна из поклонниц.

Купальник был неприлично мал и сложилось впечатление, что звезда стала обладательницей 4 грудей. Набранные килограммы не мешают модели, а даже наоборот. Не только мужская половина отметила тот факт, что Виктория смогла добиться идеальной фигуры.