Водонаева в приспущенных штанах рассказала, как занимается «своими делами»

Звезда вновь оказалась в эпицентре скандала на фоне своего осуждения полных людей. Водонаева решила продолжить «ловить хайп» и снова показала провокационный снимок, в этот раз она приспустила штаны и оголила тело.

Алена Водонаева разместила в своем Instagram новый снимок. На нем она позирует на камеру в весьма странном виде. В руках Водонаева держит бинокль, на голове у нее огромная «гулька», но наибольшего внимания заслуживает ее одежда. Активная противница полных людей показала тело, которое едва прикрыто откровенным купальником необычного покроя. Поверх наряда для плавания и загара Водонаева надела спортивные или пижамные штаны, которые почему-то оказались приспущенными.

В описании Алена Водонаева рассказала, что на отдыхе она просыпается в 6 часов утра. Ее сын и муж встают в 8, поэтому у нее есть 2 часа на занятия «своими делами». По словам Водонаевой, она не любит терять время и долго спать в путешествиях.

Пользователи ужаснулись от вида Водонаевой. Им стало интересно, зачем звезде вставать в 6 утра и что она делает с приспущенными штанами и биноклем. По мнению комментаторов, Водонаева высматривает через бинокль очередной объект для своей критики. Что касается приспущенных штанов, тот тут пользователи были весьма некультурны. Их версии о том, какие «свои дела» Водонаева делает в таком образе, весьма оскорбительны для звезды.