«Оценен мировыми лидерами»: Леонида Агутина с 50-летием поздравили Путин и Трамп

День рождения Леонида Агутина можно считать всеобщим праздником. Оба президента отметили то, что певец внёс неоценимый вклад в культуру своей страны.

Дональд Трамп, лидер США, передал автограф уважаемому музыканту: «Я буду делать Америку снова великой, пока вы делаете великую музыку!» - пишет Трамп. Леонид отметил, что без поддержки его самых близких людей ничего бы не получилось. Отдельное спасибо певец адресовал Татьяне Навка, которая на протяжении многих лет была с ним рядом и стала его поддержкой. Последовало и очередное признание в любви супруге.

Владимир Путин поздравил музыканта быстрее всех, выслав официальную телеграмму с поздравлением. В этот день, 16 июля, не только вся Россия вспоминала хиты Агутина, но также к этому присоединились люди, проживающие за границей. Поклонники в тот час же стали обсуждать творчество несомненно великого человека. Отметили слушатели и то, что ждут от их кумира не один десяток хитов. «Вас оценили мировые лидеры, вы прекрасны и любыми», - пишет один из комментаторов.