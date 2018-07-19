Юлию Ковальчук в купальнике раскритиковали за маленькую грудь
Спустя 9 месяцев после рождения дочери 35-летняя певица довольно быстро вернулась в хорошую форму. Как заметили пользователи Instagram, не все её части тела стали прежними.
Юлия Ковальчук опубликовала запись, в которой подняла проблему выбора купальников. Она не может определиться, какой тип стоит носить на пляж - раздельные или сдельные. По словам знаменитости, она всегда берет с собой на курорт несколько сдельных, однако никогда их не надевает. Как оказалось, Юлия Ковальчук ценит этот тип за красоту, однако опасается неравномерно загореть.
На фото она позирует в профиль, из-за чего скромные размеры бюста сильно бросаются в глаза. Некоторые подписчики поспешили раскритиковать звезду за маленькую грудь. Они призвали Юлию Ковальчук решить проблему внешности, намекая на операцию по увеличению. Один из комментаторов отметил, что возбуждающая ранее певица разочаровала его с неудачного ракурса.
Другие поклонники творчества исполнительницы привели факт, что после кормления ребенка грудь может уменьшаться. Вероятно, это и произошло у Юлии Ковальчук. Они похвалили певицу за естественность и посоветовали не обращать внимание на критику.
А давайте-ка проголосуем: кто за раздельные купальники- 1, за сдельные-2))) я вот всегда с собой беру пару- тройку сдельных, но ещё ни разу в жизни их не надевала🙈🤣 более того, они у меня реально очень красивые, со всякими вырезами и полосочками, но у меня вечный вопрос: так тело же загорит в эти ромбики и квадратики и что потом делать???😂😂😂 #юлияковальчук #juliakovalchuk #отпуск #купальник #nomakeup