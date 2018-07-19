Юлию Ковальчук в купальнике раскритиковали за маленькую грудь

Спустя 9 месяцев после рождения дочери 35-летняя певица довольно быстро вернулась в хорошую форму. Как заметили пользователи Instagram, не все её части тела стали прежними.

Юлия Ковальчук опубликовала запись, в которой подняла проблему выбора купальников. Она не может определиться, какой тип стоит носить на пляж - раздельные или сдельные. По словам знаменитости, она всегда берет с собой на курорт несколько сдельных, однако никогда их не надевает. Как оказалось, Юлия Ковальчук ценит этот тип за красоту, однако опасается неравномерно загореть.

На фото она позирует в профиль, из-за чего скромные размеры бюста сильно бросаются в глаза. Некоторые подписчики поспешили раскритиковать звезду за маленькую грудь. Они призвали Юлию Ковальчук решить проблему внешности, намекая на операцию по увеличению. Один из комментаторов отметил, что возбуждающая ранее певица разочаровала его с неудачного ракурса.

Другие поклонники творчества исполнительницы привели факт, что после кормления ребенка грудь может уменьшаться. Вероятно, это и произошло у Юлии Ковальчук. Они похвалили певицу за естественность и посоветовали не обращать внимание на критику.



