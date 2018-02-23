«Руки-базуки и фотомодель»: Олеся Малибу столкнулась с проблемой в выборе свадебного платья

Известный интернет-фрик всё ещё не купил кольцо для возлюбленной, однако приготовления уже ведутся во всю. Пользователи Instagram уже назвали такую семью «ненормальной».

Кирилл Терёшин пообещал «прописать фирменную двоечку» тому, кто осмелится раскритиковать Олесю. «Синтоловый герой»,- так назвали хейтеры интернет-знаменитость. Фотомодель не только успела выйти замуж без кольца, но и впасть в депрессию из-за того, что до сих пор не выбрала наряд.

Поклонники пары всячески пытались успокоить Олесю и отмечали, что они очень рады видеть подобный союз. Девушка поделилась публикацией в своём Instagram-аккаунте, где на ней надето пышное белое платье. Фанаты тут же стали писать о том, какая же девушка всё-таки красавица, всячески подбадривая будущую жену Кирилла.

Терёшин пообещал своей возлюбленной букет из 101 розы и колечко с бриллиантом. Те, кто хоть немного знаком с миром шоу-бизнеса уже заявили, что эта свадьба может стать событием года.