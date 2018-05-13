Кержаков отправил свою жену Милану лечиться в Таиланд

Сама Милана Кержакова уже заявила, что на Самуи ей будут помогать восстанавливаться вдали от «внешнего мира». В своем Instagram она уже показала новый снимок.

Как рассказала Милана Кержакова, которая не так давно оказалась в эпицентре скандала, она и ее муж-футболист решили, что ей нужно восстановиться после всего случившегося. Сначала девушка обвиняла супруга в похищении ребенка, а затем призналась, что страдает от наркозависимости.

По словам Кержаковой, она не лечится в том месте, где находилась Дана Борисова. Как известно, Борисова тоже страдала от наркомании и лечилась от этого на Самуи. Однако, Кержакова отправилась не в ту клинику. Девушка работает с психологами и обсуждает с ними семейные отношения.

Так, Кержаков достиг со своей супругой долгожданного взаимопонимания. Муж и жена смогли мирно обсуждать вопросы, Кержаков даже позволил девушке видеть сына. Футболист отправил жену на лечение, которое может помочь ей вернуться к нормальной жизни и снова работать над отношениями в семье.