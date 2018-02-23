Олимпийская призерша Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос. Дети"

Фигуристку заметили в компании Кристиана Костова на одной из уличных вечеринок, которая проходила в Москве в парке Горького.

В СМИ появились подробности о личной жизни фигуристки Евгении Медведевой, которая завоевала серебро в женском одиночном катании на Зимних Олимпийских играх 218 и тем прославилась на весь мир. До сих пор на нее постоянно были направлены объективы камер папарацци, которым и удалось выяснить некоторые подробности.

Так, оказалось, что олимпийская призерша закрутила роман с финалистом шоу "Голос. Дети" Кристианом Кастовым. Пара познакомилась в рабочей обстановке, когда проходили съемки ток-шоу, посвященного последнему "Евровидению". После этого общение между знаменитостями продолжилось, а на вышеуказанной вечеринке они уже не стеснялись показывать свои отношения на людях и почти все время держались за руки, а также постоянно переглядывались влюбленными взглядами, пишут СМИ.