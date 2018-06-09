Беременная Регина Тодоренко уже не может скрыть округлившийся живот

На вечеринке Glamour Russia звезда шоу «Орел и Решка» появилась со своим возлюбленным Владом Топаловым. Внимание пользователей было приковано к платью Регины Тодоренко, под которым отчетливо был заметен округлившийся животик.

Регина Тодоренко показала снимок с мероприятия в своем Instagram-аккаунте. В описании она рассказала о том, что ей очень радостно было присутствовать на вечеринке в компании Влада Топалова, который верит в ее успех и поддерживает ее в любых «сумасшедших» начинаниях. По словам Тодоренко, она «унесла» своего возлюбленного с тусовки, пока другие не заметили его положительных качеств. Такой шуткой звезда телеканала «Пятница» отметила свои чувства к Топалову и выразила свои эмоции от того, как сильно певец ее поддерживает.

Однако, внимание пользователей привлекло не откровенное признание Тодоренко. Они заметили, что под объемным коктейльным платьем виден живот. Юзеры решили, что Регина Тодоренко все-таки беременна.

По мнению комментаторов, Тодоренко прячет свою беременность за пышными платьями, однако округлившийся живот уже отчетливо виден. Сама звезда такой информации не подтверждает. Не так давно она уже опровергала слухи о своей беременности и даже призналась, что животик – последствие чрезмерной любви к еде. Беременна ли Тодоренко – наверняка пока что не известно.