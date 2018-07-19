Марина Африкантова скромно оторвалась с подругами на сейшельском девичнике

30-летняя звезда "Дома-2" выходит замуж за 19-летнего Романа Капаклы. Телеведущая отчиталась о важном этапе подготовки к торжеству на своей странице в Instagram.

Накануне свадьбы на Сейшелах жених и невесте устроили себе традиционные гуляния. Марина Африкантова отметила, что "лучшее место для девичника — это мальчишник". Однако собственным советом не воспользовалась и отгуляла "прилично". Как рассказала знаменитость, она собрала своих близких подруг по реалити-шоу и скромно оторвалась в арендованном ночном клубе. Кроме приглашенных гостей в зале никого больше не было. На фотографии можно заметить Сашу Шеву, Оксану Ряску и Майю Донцову.

В то же время Роман Капаклы решил провести последний день перед бракосочетанием совершенно по другому. Он взял друзей в поход по сейшельским просторам с целью покорить одну из самых высоких точек.

Стоит отметить, что свадьба на Сейшелах не позволит Африкантовой и Капаклы оформить брак официально. Это будет символическая церемония, с целью подкрепить отношения пары. Некоторые поклонники опасаются, что дело не дойдет до официальной росписи в ЗАГСЕ.



