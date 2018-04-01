Наталья Рудова годится в матери новому ухажеру

В Instagram появились фотографии с новым возлюбленным актрисы Натальи Рудовой. Им оказался сын миллиардера, который младше ее на 16 лет.

Сегодня, 19 июля, в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой изображена известная российская актриса и звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова в компании Сергея Саркисова, сына главы компании «РЕСО-Гарантия». Как сообщается, 35-летняя актриса отдыхает вместе с 19-летним студентом во Франции. Многие поклонники предположили, что у пары начался роман.

Известно, что 19-летний Сергей Саркисов является студентом МГИМО. «Черный принц», как он сам себя называет, любит дорогие машины и проводит свободное время в компаниях известных персон. Недавно молодого человека связывали романтические отношения с певицей Настей Кудри.

Что касается Натальи Рудовой, женщина предпочитает не афишировать публично свою личную жизнь, но в последнее время она часто была замечена с Саркисовым на различных мероприятиях, последним из которых стал концерт всемирно известной певицы Бейонсе. Наталья кокетливо танцевала в то время, как ее снимали на камеру. На редких совместных фотографиях они выглядят более чем счастливо.

Примечательно, что Сергей Саркисов не раз признавался в том, что не собирается обременять себя серьезными отношениями, поскольку сейчас для него на первом месте карьера и развитие бизнеса. За несколько лет работы в компании отца Саркисов проделал путь от простого менеджера до руководителя собственных проектов.