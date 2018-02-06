«Пожить для себя»: Стала известна причина отмены свадьбы Сайрус и Хемсворта

Майли Сайрус отменила свадьбу со своим женихом и удалила все совместные фотографии из Сети.

Сегодня стало известно о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свою свадьбу из-за постоянных ссор. В частности, главная из них была вызвана вопросом о детях.

По словам одной из близких подруг Сайрус, молодые люди разъехались по разным континентам. Майли сейчас живет у родителей в США, а Лиам остался в Австралии. Одной из главных причин их расставания, по мнению подруги, стал вопрос о желании иметь детей. Майли в нем категорична – девушка хочет еще пожить для себя, а вот Лиам, наоборот, мечтает о собственных наследниках, ведь его не менее известные братья Люк и Крис уже обзавелись семьями и малышами.

Интересно, что ранее девушка удалила все свои публикации из социальной сети Instagram, включая их совместные фотографии.

Лиам Хемсворт, по словам его близких, находится сейчас в подавленном состоянии, ведь он так сильно огорчен таким исходом их отношений. Что касается самой Майли Сайрус, девушка к этому относится намного проще. Недавно она заявила, что хочет еще многое сделать до того, как станет замужней женщиной.

Напомним, что Майли Сайрус приобрела мировую славу благодаря своему участию в съемках телесериала «Ханна Монтана» в 2006 году. Музыкальная карьера Сайрус тоже связана с этим сериалом: альбом с саундтреками к «Ханне Монтане» стал платиновым.