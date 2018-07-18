Поклонники считают, что у Димы Билана слишком женственные руки

Дима Билан решил позаботиться о своих поклонниках, и напомнил им, как выглядят фрукты и овощи. Подписчики оценили заботу певца, отметив и другие детали на снимках.

Дима Билан опубликовал запись, которую он сделал не для привлечения внимания, а из желания наполнить фанатам о здоровье. «Посвящается всем, кто забыл, как выглядят фрукты и овощи с дерева и грядки», - пишет певец. Он отметил, что находится у родителей, и нахождение близко к природе его сильно радует. Кроме этого, Билану стало интересно, что растёт на грядках у его поклонников.

Многие оценили заботу со стороны певца, а также его фотографии. Но наибольшего внимания заслужили его руки. Для одних они стали объектом пристального внимания, от которого невозможно оторваться. Но нашлись и те, кому руки показались слишком женственными. «Рука на женскую похожа», «Это женская рука?» - начали писать в комментариях. Фанаты Димы постарались объяснить, что такое ощущение могло возникнуть из-за колец на пальцах певца.