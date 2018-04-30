Караченцова попросили забрать жену их психбольницы

В эфире программы Людмила Поргина рассказала о том, как ее мужу позвонили из Кащенко и попросили забрать жену. Не обошлось без комментариев о любовной «интрижке» Караченцова длиной в 23 года.

Сегодня, 19 июля, в одной из программ на российском телевидении выступила жена актера Николая Караченцева – Людмила Поргина с разоблачающими комментариями по поводу измен ее супруга. В частности, речь шла о бывшей приме-балерине Мариинского театра Елене Дмитриевой, которая ранее сделала шокирующее заявление о любовной интрижке с Караченцовым протяженностью в 23 года.

По словам Поргиной, это просто-напросто не могло произойти, поскольку она сразу бы заметила равнодушие и скрытые эмоции своего супруга. Более того, такое провокационное заявление от «любовницы» не в новинку для семейства известного актера. Поргина раскрыла семейные тайны, рассказав об этих случаях в эфире программы.

Так, Николаю Караченцову однажды поступил звонок из больницы Кащенко о том, что его жену забрали в психбольницу и нужно приезжать. На самом деле это была одна из его «сумасшедших» поклонниц, которая везде преследовала артиста вплоть до того, что приносила ему обеды на съемки и называла себя его настоящей женой.

Другой случай закончился трагически. Начинающая поэтесса с большой перспективой успеха не смогла пережить отсутствие ответных чувств актера и покончила с собственной жизнью.

«Нас разлучить может только смерть», – с вызовом сообщила Поргина. Женщина добавила, что и ее не боится, поскольку сразу после выхода мужа из комы они обвенчались, чтобы «быть неразлучными навсегда».

Напомним, что тринадцать лет назад популярный российский актер Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, которая привела к множеству опасных для жизни травм. Мужчина провел в коме 26 дней. На данный момент он находится на восстановлении.