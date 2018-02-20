Анну Седакову заподозрили в романе с участником MBand

Не секрет, что Анатолий Цой, участник популярного бойз-бенда, поддерживает дружеские отношения с Анной Седаковой. Однако поклонники пришли к выводу, что их отношения намного ближе.

Дело в том, что в микроблоге у молодых людей часто появляются совместные снимки. Анатолий нередко проводил время с Анной и ее дочерями. Недавно на его странице появилось новое фото, на котором он позирует с Седоковой и поклонники тут же начали писать о романе.

Такие слухи появились не просто так. На снимке Цой крепко прижимает к себе певицу, выглядят они довольно счастливо. Да, и объятия, отметили подписчики исполнителя, довольно не дружеские. В комментариях сразу же стали появляться поздравления от поклонников артистов с началом отношений.

Стоит отметить, что сами Анатолий и Анна подобных заявлений не давали. Прессе они всегда говорили только о том, что их связывает исключительно дружба. К слову, некоторые подписчики после этого снимка стали писать о том, что Анна продолжает появляться в обществе с разными мужчинами, когда должна бороться за дочь.

Напомним, что долго длиться скандал Анны Седаковой и ее бывшего мужа Максима Чернявского, который хочет лишить ее родительских прав. Экс-свекровь девушки заявила, что Анна хотела взять Монику на съемки проекта, когда та только начала учиться в первом классе. Тогда Седаковой запретили этой делать, а Максим испугался разбирательств и сам подал в суд.

Недавно адвокат Максима Чернявского сообщил о том, что Анна будет платить алименты. Конечно, это возмутило общество после того, как экс-свекровь Седаковой уверяла, что деньги невестки им не нужны.