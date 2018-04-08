Степан Меньшиков из "Дом-2" окончательно развелся с супругой после скандала

Участник популярного реалити-шоу не смог простить измену Евгении Шамаевой. Она же и рассказала о расторжении брака на своей странице "ВКонтакте".

Скандал в семье начался после посещения передачи "На самом деле", которую ведет Дмитрий Шепелев. Во время эфира Степан Меньшиков узнал, что мальчик Ваня не является его биологическим сыном. Оказалось, Евгения Шамаева неоднократно изменяла ему с другими мужчинами и скрывала, что забеременела от другого.

Пара пыталась восстановить свои отношения ради детей, у них есть ещё дочь Варвара. Видимо, потерпев неудачу, звезда из "Дом-2" окончательно развелся с бывшей возлюбленной. Однако ради детей Евгения Шамаева и её экс-супруг решили жить ближе друг к другу. Мама вместе с Ваней и Варей переехали и сейчас регулярно общаются со Степаном Меньшиковым. Шамаева планирует провести в таком режиме около года, а потом принять решение, как быть дальше.