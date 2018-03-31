Вайкуле рассказала об эгоизме своих коллег

Известная певицы Лайма Вайкуле откровенно рассказала об эгоизме российских исполнителей, а также о причинах своего «скверного» характера.

Сегодня, 19 июля, известная латвийская певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором рассказала об эгоистичных артистах на российской поп-сцене. Как сообщается, интервью проводилось незадолго до начала фестиваля, который сама Вайкуле ежегодно проводит.

Лайма Вайкуле призналась, что только недавно открыла для себя большой эгоизм артистов. Они, по ее словам, переживают исключительно за свою персону. Певица пожаловалась, что артисты постоянно донимают ее своими расспросами о гримерках и транспорте.

Интересно, что звезда латвийской сцены не отрицает и своего эгоизма в этих вопросах. Ведь она была такой же ровно до того момента, как начала организовывать свой собственный фестиваль несколько лет назад. Также Лайма, не стесняясь, говорит о своем «скверном» характере, ведь она испытывает симпатию и любовь только к тем людям, которые изначально признались ей в своих чувствах.

Напомним, что в 2014 году музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы, в которой он изначально проводился на тот момент уже 7 лет. Некоторые музыкальные критики считают, что с помощью «Рандеву» Вайкуле пытается сохранить связь людей, которые когда-то выступали на «Новой волне».