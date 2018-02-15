После голливудского скандала, «цирк уродов» Водонаевой потерял 5 тысяч подписчиков

Скандальная Алена Водонаева, оскорбив прохожую американку, наотрез отказалась извиняться. Наоборот, в ответ на претензии подписчиков, она предложила им пройтись в зоопарк и сравнить себя с его обитателями.

Считая свое тело предметом особой гордости, Алена, всех не попадающих под ее критерии красоты, считает «жирными свиньями». Доводы подписчиков о не существовании единого идеала внешности, Водонаева гневно отвергла. При этом, она назвала комментаторов «сборищем пациентов психиатрической клиники», ввернув тираду о пассивной агрессии и фашизме.

Разбушевавшаяся телеведущая, пригрозила особо ретивым злопыхателям показательным судом, выбрав одного «счастливчика» с помощью лотереи. Всех возмутившимся ее «голливудской выходкой», Водонаева назвала «цирком уродов» и пригласила всех полюбоваться на своих критиков. Правда, неясно, кто последует ее призыву. Ведь, после случившегося сетевого скандала, ее аудитория резко сократилась на 5 тысяч подписчиков и «потери» продолжают расти.