Выпившая Волочкова похвасталась цветами и новым кавалером

Балерина с позирует на фоне турецких гор с неизвестным мужчиной. Такая запись появилась на её странице в Instagram.

Анастасия Волочкова вовсю использует летний сезон, а потому снова отправилась на отдых в Турцию. Она остановилась в "королевском номере" пятизвездочного отеля Akka Antedon. Балерина похвасталась чудесной террасой, которая прилагается к апартаментам, и чудесным видом на живописные окрестности.

Знаменитость с бокалом шампанского в руках отметила, что намерена со своими спутниками отдохнуть за всех своих подписчиков. Выпившая звезда балета добавила, что завтра будет ждать постояльцев отеля в саду около 15:30 для раздачи автографов и селфи.

Многие обратили внимание на высокого мужчину, который сфотографировался рядом с Анастасией Волочковой. Пусть сама она закрыла комментарии под записью, любопытные фанаты обсудили ситуацию в других соцсетях. Они сослались на предыдущее фото, где балерину сняли с букетом в руках в салоне самолета. Можно предположить, что с неизвестным она и отправилась на курорт. Оказалось, Анастасия Волочкова страдает от боли в левой лодыжке. На нескольких фотографиях можно заметить повязку на левой ноге.