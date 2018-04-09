Раскрыты личные секреты Эдиты Пьехи

Известная колдунья и таролог Саона подробно рассказала о моментах, которые Эдита Пьеха стремится упрятать от публики. Саона также затронула личную тему переживаний артистки об одиночестве.

На днях стал известен главный секрет Эдиты Пьехи. Всю правду о характере известной советской артистки рассказала потомственная колдунья и специалист по картам таро Саона.

Как сообщила таролог, бояться одиночества Эдите Станиславовне просто не приходится, поскольку она постоянно окружена вниманием родственников, которых у нее очень много. «Эдита Пьеха изначально не способна к жизни в одиночестве. Это не для нее, человек совершенно другой закалки», - пояснила Саона.

Что касается формы, звезда советской сцены всегда появляется на публике с очаровательной улыбкой и идеально прямой спиной. Если не знать о потраченных усилиях на живые выступления, то у аудитории создается впечатление, будто годы обходят исполнительницу стороной.

Интересно, что колдунья не увидела серьезных заболеваний у Эдиты Пьехи, несмотря на солидный возраст. Разве что нужно следить за ногами и состоянием позвоночника.