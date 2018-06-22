У российских актёров есть шанс получить роль главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Главным антигероем культового фильма о Джеймсе Бонде станет русский преступник. По сценарии знаменитый агент будет пытаться победить русского врага. Киноработа станет двадцать пятой по счёту картиной о приключениях агента 007. Съёмочная группа ищет для исполнения роли злодея уроженца России, возрастом от 30 до 60 лет, который сможет сыграть яркого, успешного, сильного персонажа.

По некоторым данным, возлюбленную злодея будут тоже искать среди русских красавиц. Исполнителем главной роли уже назначен Дэниел Крэйг. Режиссёр фильма Дэнни Бойл утверждает, что картина выйдет на экраны осенью следующего года.

Напомним, что Джеймс Бонд - один из самых узнаваемый персонажей кинофильмов жанра боевик. Первый фильм о знаменитом агенте вышел в начале 60-х годов, с тех пор, у каждого поколения есть свой актёр, исполнявший роль тайного агента. В последний раз Бонд встречался с русским врагом 19 лет назад, в фильме «И целого мира мало», где его сыграл Роберт Карлайл.