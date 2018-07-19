Кожевникова из "ВИА Гры" примерила свадебное платье

25-летняя певица намекнула на скорое замужество новой фотографией. Такой пост появился на её странице в Instagram.

Анастасия Кожевникова показала, как готовится к скорой свадьбе в одном из салонов. Она уже примерила несколько платьев и, судя по всему, выбрала себе подходящую модель. Длинный наряд обладает глубоким V-образным декольте и усеян блестящими элементами. Стоит отметить, что ткань подола слегка просвечивает - сквозь нее смутно видно силуэт ног солистки "ВИА Гры". В описании Анастасия Кожевникова отметила, что с волнением ожидает приближающийся день торжества. Она поблагодарила подписчиков за теплые слова.

Напомним, исполнительница попала в популярный женский коллектив благодаря победе в телешоу "Хочу V ВИА Гру". Вскоре после её прихода из группы по причине беременности ушла Миша Романова. Её заменила молодая Ольга Меганская. Неизвестно, пойдет ли Анастасия Кожевникова по стопам своей коллеги в декретный отпуск. Пока ни она, ни кто-либо другой из "ВИА Гры" о кадровых переменах не объявлял.



