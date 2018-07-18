Юлия Меньшова без макияжа удивила поклонников

Известная российская актриса только этой зимой приобщилась к использованию Instageam. Теперь Юлия Меньшова очень удивили подписчиков, престав перед ними без макияжа.

На своей странице в микроблоге Юлия Меньшова делится снимками со съемочных площадок и театров. Кроме ее фото с коллегами, страница активно пополняется селфи. Теперь актриса решила показать своим поклонникам живописную природу.

Актриса опубликовала небольшое видео, которое записала во время отдыха на природе. Стоит отметить, что сам ролик был сделан с помощью панорамы. Кроме того, восхитительные виды это не все, чем удивила Юлия Меньшова: своих подписчиков она порадовала тем, что появилась в кадре абсолютно без макияжа.

Поклонники отметили, что 48-летняя актриса довольно естественно и свежо выглядит. Многие даже заявили, что на вид Меньшова намного младше своего возраста.

Напомним, что Юлия Меньшова известна не только благодаря своим ролям в театре и кино. Также она является телеведущей. С 2017 года актриса ведет программу «Сегодня вечером». Пару ей составил популярный комик и ведущий Максим Галкин.