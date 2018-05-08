Нетребко и Эйвазов отменили концерты из-за тяжелого заболевания

Выяснилось, что оперные артисты Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили свои выступления в Германии, поскольку подхватили вирус и вынуждены с ним бороться.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов сообщили об отмене своих ближайших выступлений по причине серьезной болезни.

Двадцатого и двадцать третьего июля артисты должны были выступить на фестивале в городе Баден-Баден. К сожалению для поклонников творчества супругов, этого не произойдет, потому как Нетребко и Эйвазов заболели и на данный момент имеют осложнения из-за вируса.

Остается неизвестным, когда оперные артисты смогут продолжить выступать, но по планам их ожидает турне по странам Южной Америки уже в конце этого месяца.

Напомним, что Анна Нетребко начала свою профессиональную карьеру в качестве оперной певицы с 1994 года. В скором времени она стала выступать на главных оперных сценах и приобрела всемирное признание и любовь благодаря своему необычному голосу.