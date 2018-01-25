«Куда дела?»: Алана Мамаева скрывает от фанатов свою грудь

Поклонники Аланы Мамаевой всегда пристально следят за ее новыми публикациями. Недавно обнародованное фото жены полузащитника «Краснодара» вызвало бурную полемику на ее странице в соцсети.

Помимо очевидных достоинств - грудь, ноги, лицо, у девушки достаточно решительности и смелости ложиться под нож пластического хирурга. К тому же, Алана не делает из этого никакого секрета. Без всякого стеснения и жеманства, она демонстрирует результаты пластики, которые улучшают ее внешность.

Недавняя фотография, появившаяся в «сториз», привела в замешательство подписчиков знаменитости. Алана предстала в уже в привычном для себя амплуа – клиентки центра пластической хирургии. Пластырь на носу указывал на недавнюю ринопластику, но под свободной черной майкой подписчики не обнаружили, ранее отчетливо бросавшуюся в глаза, грудь. Фанаты, принялись обсуждать «пропажу»: «Может анорексия?», «Это все из-за неудачного ракурса при съемке». Самым главным и распространенным комментарием был: «Куда дела грудь?». Почитатели недоумевали, зачем Мамаева это скрывает от них. Сама Алана отшучивалась, что ее грудь была слишком красивой, вот и решила подкорректировать себя в очередной раз.