«После Бейонсе - глаз радуется»: Навка поразила образом в «бабушкином» сарафане

Российские поклонники рады возвращению русской души в Татьяну Навку, которая накануне посетила концерт американской звезды, чем разочаровала некоторых фанатов.

43-летняя Навка поразила поклонников своими плясками и отвязным поведением на концерте Бейонсе. Тогда они не только восхищались, но и критиковали фигуристку за действия незрелого человека. Новый снимок Татьяны Навки, который она опубликовала в Сети, заставил фанов поменять мнение.

На фото спортсменка позирует на балконе на фоне вечернего сада. Женщина одета в длинный оранжевый сарафан в пол, её волосы распущены, и сама она излучает скромность и натуральность так, что «аж глаз радуется». Такой образ в «бабушкином» платье никак не спугнул подписчиков её страницы. Навку засыпали комплиментами и призвали чаще демонстрировать женственность в подобных сарафанах и не следовать «американской эстетике».