Водонаева нашла новую "жертву" для публичной критики

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева вновь критикует людей. На этот раз «жертвой» светской львицы стала девушка в короткой розовой юбке.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева выставила провокационное видео в Instagram, на котором изображена девушка в короткой розовой юбке во время прогулки по парку Universal в Калифорнии. Все бы ничего, но Алена высказала гневные комментарии по поводу того, что девушка с лишними килограммами осмелилась позволить себе носить такие яркие вещи в то время, как сама светская львица себе это не разрешает.

Примечательно, что в этом сообщении Водонаева привела примеры того, как не стоит одеваться, указывая на неких персон российского шоу-бизнеса, а заодно прорекламировала свою книгу: «Я в своей книге целую главу посвятила УМЕСТНОСТИ в гардеробе! Как выйдет, купИте и прочитайте».

Эта публикация мгновенно вызвала шквал критики и даже оскорблений в сторону телеведущей. Подписчики Водонаевой просто недоумевали от того факта, что она может так легко оскорбить человека и при этом снимать его на камеру со спины.

«Вы просто засунули свой нос не в ваше же дело !!!», «Мне не понравилось, что вы её сняли втихую. Это неправильно», — высказывались люди.

Стоит отметить, что Алена Водонаева так и не поняла, почему ее раскритиковали и назвали «мразью». Как сообщила 36-летняя телеведущая, она призывала своих подписчиков к здоровому образу жизни и правильному выбору гардероба.

Напомним, что Алена Водонаева приобрела известность в 2004 году, когда стала участницей скандального теле-шоу «Дом-2». За несколько лет участия в проекте девушка зарекомендовала себя как скандальную личность.