«Свинство какое»: Ольгу Бузову обвинили за неприличное выступление в Турции

Недавно популярная артистка Ольга Бузова дала концерт для отдыхающих одного из отеля Турции. Однако и на этот раз не обошлось без скандалов. Поклонники обвинили певицу в использовании фонограммы во время выступления.

Ольга Бузова снова не порадовала фанатов своим настоящим голосом. На концерте в Турции организаторы включили фонограмму, которая к тому же была практически не слышна, утверждают очевидцы. Также Бузову раскритиковали за «дикие» танцы и нелепый сценический костюм. Видео со своего выступления артистка разместила в своем Instagram.

«Ну сколько бурить людей- где голос? Свинство какое», «Одна я ничего не слышу толком и разобрать слова не могу??? Певица всея Руси и Зарубежья!», «Бедная молодежь, заплатить деньги, а восторга не получить!», «Хоть бы раз прилично оделась бы», «Голос, как у свиньи. И не стыдно за это деньги брать», - заявили возмущенные фолловеры Бузовой.