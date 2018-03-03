Памела Андерсон сожалеет, что стала законодательницей моды на слитые секс-видео

В свое время секс-видео, героями которого стали Памела Андерсон и Томас Ли, наделало много шума. Интернет в 1995 году еще не имел столь высокого распространения, как теперь, но для голливудской кинозвезды этот скандал имел неприятные последствия.

В своем недавнем интервью Памела рассказала, как компромат, слитый в Сеть, отразился на ее личной жизни. Видео демонстрировалось в интернете, тиражировалось на видеокассетах, об этом писали СМИ и ему посвящались телешоу. Все это, по мнению актрисы, не могло не отразиться на ее отношениях с ударником глэм-группы Mötley Crüe Томми Ли. Многолетняя судебная тяжба с интернет-компанией, первой опубликовавшей скандальную пленку, привела лишь к полюбовному соглашению, но семейная жизнь дала трещину.

Звезда «Спасателей Малибу» до сих пор является одной из самых знаменитых блондинок. Она была замужем за кантри-певцом Кид Роком и продюсером Риком Саломоном. Но, про эту историю Андерсон вспоминает до сих пор. Памела жалеет, что невольно стала «законодательницей мод» в таком явлении, как «слитое» секс-видео. Правда, нынешние знаменитости это делают намеренно, зарабатывая на скандале славу и деньги.