Доминик Купер снова влюбился в Аманду Сейфрид после совместного участия в мюзикле

В мюзикле актёры играли молодую пару, и это слишком напомнило Доминику Куперу об их былых отношениях.

Пара рассталась 5 лет назад, в течение этого периода времени почти никак друг с другом не контактируя. Однако в американском мюзикле «Mamma Mia! 2» Аманда Сейфрид снова стала возлюбленной Доминика Купера. Последний публично признался, что совместное участие в проекте породило в нём ностальгию по былому и практически влюблённость.

Однако Доминик Купер отметил, что пытаться вернуть Аманду Сейфрид не будет. Он не хочет рушить её счастливую семейную жизнь с Томасом Садоски, так что старается воспринимать её, как близкого друга. Сама актриса призналась – супруг был сильно напряжён, когда узнал, что она окажется на одной съёмочной площадке с бывшим возлюбленным, который явно мог не забыть отношения пятилетней давности. Однако он порадовался тому, что жена участвует в продолжении популярной франшизы, так что позволил ей принять участие в мюзикле.