Дарья Клюкина сменила имидж ради схожести с Егором Кридом

Экс-участница романтического шоу "Холостяк" сообщила поклонникам, что хочет перемен и показала новый цвет волос. Ее парикмахер Егор Рябушко превратил ее в яркую блондинку.

Фанаты не могут остановиться в обсуждении нового цвета волос, который выбрала для себя известная блогерша и победительница передачи "Холостяк" Дарья Клюкина. Накануне она опубликовала на официальной странице в Instagram серию фотографий, на которых предстала в совершенно новом образе. На них девушка позирует уже блондинкой, что стало неожиданностью для ее поклонников.

Многие из них испугались таких перемен и начали говорить, что Клюкиной вовсе не идет новый цвет, а также вспоминали, как хорошо ей было со старым. Другие же заявили, что она и вовсе сменила имидж ради схожести с Егором Кридом, который в этом году также покрасил волосы в блонд.

Тем не менее, после оказалось, что Дарья Клюкина не красила волосы, а просто надела парик. Об этом она также сама рассказала в своем аккаунте фотохостинга.