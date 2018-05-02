Горшенев "выступит" с группой "Король и Шут"

Фанаты рок-группы «Король и Шут» смогут посетить выступление музыкантов с участием Михаила Горшенева. Исполнитель выйдет на сцену в виде голограммы.

Специальное шоу приурочено к пятилетию со дня смерти фронтмена группы. Концерт пройдет 19 июля в Москве. Следующее шоу поклонники увидят 7 августа в Санкт-Петербурге. Именно в этот день Михаилу Горшеневу исполнилось бы 45 лет.

Напомним, что новость о смерти музыканта шокировала поклонников 19 июля 2013 года. «Горшка» нашли мертвым в его квартире. По данным медицинской экспертизы, исполнитель скончался от токсической кардиомиопатии, возникшей из-за употребления алкоголя и морфия.

Группа «Король и Шут» основана в 1988 году Михаилом Горшеневым. Музыканты начинали свой путь в стиле панк-рока. С приходом Андрея Князева в коллектив, тексты песен приобрели вид небольших историй с элементами русского фольклора.