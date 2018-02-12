«Кошмары снятся практически каждую ночь»: Ольга Бузова дала необычное интервью

Ведущая «Дома-2» и популярная певица Ольга Бузова снова появилась на обложке глянцевого журнала. Вместе с тем девушка дала интервью, в котором призналась, что испытывает перенапряжение.

Кошмары снятся практически каждую ночь, заявила Бузова. Девушка призналась, что испытывает перенапряжение. По словам Бузовой, недавно она расстроилась, когда просто посмотрела на улицу с окна своей квартиры и поняла, что хотела бы наконец-то просто прогуляться по парку.

На критику Бузова старается не реагировать. По словам исполнительницы, на ее концерты приходит множество людей с «горящими глазами», дарят ей подарки и рисуют для своей любимицы плакаты. Именно на этих людей обращает внимание девушка, а на различные «выпады», заявила Ольга, ей глубоко плевать.

Правда, девушка добавила, что бывают случаи, когда критика ранит до слез. Например, в прошлом году, когда ей так и не удалось получить награду за музыкальные достижения, она очень расстроилась и «ревела». Теперь Ольга это пережила, как сказала она в своем необычном интервью.

К слову, в этом году ей удалось получить премию от МУЗ ТВ за «Лучшую песню рунета». Кроме того, Ольга не скрывает, что не всегда относится очень серьезно к своему творчеству. Девушка отметила, что часто «просто прикалывается». К слову, сейчас Ольга занята съемками шоу «Замуж за Бузову», где будет искать своего избранника. По словам телеведущей, на кастингах ей удалось познакомиться с очень достойными претендентами на ее сердце.