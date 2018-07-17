Фанаты Артема Дзюбы опубликовали фотографии его прекрасной жены

Подборка снимков футболиста национальной сборной вместе с супругой Кристиной приятно удивила поклонников его творчества. Она появилась на одной из страниц в Instagram.

Артем Дзюба является заметной фигурой в российском спорте. Поэтому не смог избежать традиционной публичности для этой отрасли. В то же время его прекрасная жена предпочитает не светиться на фотографиях в СМИ и избегает повышенного внимания к своей персоне. Кристина Дзюба даже закрыла свой аккаунт в Instagram. Из доступного профиля можно заметить, что у она опубликовала всего 9 снимков и привлекла 90 подписчиков. Видимо, ей не претит активность в соцсетях.

Однако фанаты сумели отыскать пять совместных фотографий Артема Дзюбы и его жены. Эта подборка очень обрадовала пользователей Instagram. Некоторые раньше в глаза не видели Кристину и лишь сейчас открыли для себя её природную красоту. Поклонники Артема Дзюбы восхитились внешностью девушки и пожелали семье футболиста здоровья и крепких взаимоотношений.



